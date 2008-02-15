Киевводоканал просит 36 миллионов - иначе загадит Днепр

Руководство «Киевводоканала» просит Киевскую городскую государственную администрацию срочно выделить 36 млн. грн. на ликвидацию аварийной ситуации на Бортнической станции аэрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления, генеральный директор ОАО АК «Киевводоканал» Ярослав ФИЛАТОВ.

Он сообщил, что на сегодняшний день произошла утечка ила на поля «Киевводоканала», в результате чего его содержание в семь раз превышает норму на части территорий, принадлежащих компании.

«Причина та, что проект по реконструкции дамб иловых полей, на который в прошлом году было предусмотрено выделить шесть с небольшим миллионов гривень, в том числе 1,2 млн. грн. – на проектные работы, осуществлен не был и, соответственно, мы имеем результат», - сказал Я.ФИЛАТОВ.

Он отметил, что уже два года подряд поднимается вопрос о необходимости реконструкции дамб «Киевводоканала», и на это даже выделялись средства в 2006 и 2007 годах, но они не были освоены.

«Деньги были предусмотрены, но не были освоены. Сложно называть причины, по которым они не были освоены. Вероятно, об этом лучше спросить у Главного управления коммунального хозяйства Киева, потому что оно является распорядителем денег «Киевводоканала», и функции заказчика были на них возложены», - сказал Я.ФИЛАТОВ.

По его информации, на сегодняшний день компания выделила около 1 млн. грн. из своего фонда, и эти деньги «были брошены, чтобы как-то ситуацию локализовать». Так, по его словам, осуществлена подсыпка дамб.

«На сегодняшний день без помощи КГГА, причем, срочной помощи, в размере финансирования около 36 млн. грн., ситуация может стать очень напряженной, то есть, по сути своей, если дамбу прорвет, то «Киевводоканал» не будет иметь другой возможности, как отводить стоки в сбросовый канал, который идет в Днепр», - заявил Я.ФИЛАТОВ.

По его словам, если не предпринимать никаких действий уже сейчас, то такая ситуация может случиться уже через месяц. «Поэтому делать надо сейчас», - подчеркнул он.

Я.ФИЛАТОВ рассказал, что «Киевводоканал» информирует горадминистрацию о ситуации каждую неделю. Уже разрабатывается концепция реконструкции дамб и ведется поиск инвестора. «36 млн. грн. должны быть выделены либо из фонда мэра, либо каким-нибудь другим способом, который не предполагает длительной процедуры», - сказал Я.ФИЛАТОВ.

Он также сообщил, что свои предложения по финансированию объектов компании «Киевводоканал» подавал, но пока они не были учтены в Программе социально-экономического развития столицы на текущий год.

В свою очередь, в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС сообщил, что «на иловые поля были выделены средства в бюджете». «Их достаточно для того, чтоб поднять их уровень. Здесь никакой опасности нет», - сказал он.

На вопрос журналистов, будут ли выделены «Киевводоканалу» 36 млн. грн., о которых говорит руководство компании, Д.БАСС сказал: «Есть порядка пяти миллионов. Если необходимо еще добавить – мы увеличим эту сумму. Бюджет у нас есть».

Справка УНИАН. Сооружения «Киевводоканала» построены в 60-х годах 20-го века. На сегодняшний день износ оборудования, по данным «Киевводоканала», составляет около 70%, а около 850 км сетей изношены на 100%.