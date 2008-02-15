ГНАУ инициирует увеличение ресурса для возмещения НДС на 10-12 млрд. грн.

Государственная налоговая администрация Украины считает необходимым увеличение плана возмещения налога на добавленную стоимость на 2008 год на 10-12 млрд. грн. – до 32-35 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель ГНАУ Сергей БУРЯК.

По его словам, необходимость увеличения плановых объемов возмещения НДС обусловлена отменой использования налоговых векселей.

«Если в прошлом году действовал такой инструмент как вексель, в этом году мы говорим о том, что векселя нет. В этой связи значительные доходы в виде налога на добавленную стоимость будут собираться и администрироваться таможней, а Налоговая администрация, очевидно, будет недополучать, и ей не будет хватать ресурса, который будет направлен на возмещение НДС. В этой связи мы будем ставить перед Министерством финансов вопрос об увеличении ресурса на этот год, который был бы направлен на возмещение НДС», - сказал С.БУРЯК

Он также отметил, что план возмещения планируется увеличить на 10-12 млрд. грн. - до 32-35 млрд. грн. «Это расчеты, но, я думаю, это будет порядка 10-12 млрд. грн. дополнительных, - сказал С.БУРЯК. - В этом году мы рассчитываем выйти на уровень 32-35 млрд. грн.».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что правительство на ближайшем заседании намерено рассмотреть проект постановления об отмене использования налоговых векселей.

Однако рассмотрение этого вопроса на заседании Кабмина не состоялось.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА по результатам заседания СНБО 1 февраля заявила, что схема налоговых векселей представляет угрозу для системы возмещения НДС.

По ее словам, на сегодняшний день «живыми» деньгами оплачивается только 15% выданных векселей. В 2007 году суды запретили налоговым органам взимать с плательщиков налог на добавленную стоимость на общую сумму 250 млн. грн., добавила Р.БОГАТЫРЕВА.

*** Налогоплательщик при импорте товаров в Украину может оформить свои обязательства по уплате НДС налоговым векселем, который он обязан погасить в течение определенного времени (путем оплаты векселя, путем включения обязательств по нему в налоговые обязательства и путем погашения подтвержденной суммой бюджетного возмещения). Однако существует практика уклонения от уплаты НДС через суд.