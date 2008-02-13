В Севастополе из-за дефицита газа отключены от тепла сотни многоэтажек

В Севастополе из-за дефицита газа до конца суток будут отключены от теплоснабжения уже около 1 тыс. жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Севастополе заместитель главы городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ.

По информации представителя исполнительной власти города, в условиях дефицита природного газа это сделано с целью предотвращения аварийных остановок газовых котельных и „разморозки” внутридомовых и внешних сетей. (Из-за отсутствия „газовых” лимитов город получает 330 тыс. куб. м. при необходимых при сегодняшней температуре воздуха (около 0 градусов) по меньшей мере 1 млн. куб. м. - УНИАН)

И.ЛОКТИОНОВ выразил надежду, что в ближайшие часы решится вопрос относительно увеличения Севастополю лимитов газа.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской государственной администрации, сегодня в первой половине дня на совещании с руководителями жилищно-эксплуатационных предприятий города И.ЛОКТИОНОВ сообщил, что в городе не работают 6 котельных, от отопления отключены 360 домов. Он также проинформировал, что „вчера по предложению горадминистрации городской совет обратился к Президенту и премьер-министру Украины с просьбой вмешаться в разрешение существующей проблемы и принять соответствующие меры”. И.ЛОКТИОНОВ поручил руководителям предприятий применить все возможные мероприятия с целью недопущения „разморозки” внутридомовых и внешних сетей.

В Севастополе около 4 тыс. многоквартирных жилых домов.