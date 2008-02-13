Ющенко обратится к министрам стран ЕС и Черноморского региона
19:00, 13 февраля 2008Общество
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Встреча открывается завтра
В четверг, 14 февраля, в 10.00 в помещении гостиницы «Премьер-палац» (бульвар Т. Шевченко, 5) Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в официальном открытии Встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран Черноморского региона.
Как сообщает пресс-служба главы государства, основной целью встречи является обсуждение дальнейшего развития сотрудничества между ЕС и государствами Черноморского региона с учетом Коммюнике Европейской Комиссии «Черноморское взаимодействие – новая региональная инициатива».
Соорганизаторами мероприятия выступают Украина (как принимающая сторона), Еврокомиссия и Словения (как страна, председательствующая в ЕС во время проведения министерской встречи).
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