Найдено оружие убийц мэра Кременчуга
21:53, 10 сентября 2014Общество
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Оружие, из которого застрелили мэра Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев нашли возле села Ракитне Кременчугского района.
Найденное оружие убийц Бабаев / фото pentagon.in.ua
Об этом сообщают в управлении МВД Полтавской области. По сообщению полтавской милиции, на место, где было спрятано оружие, указал один из подозреваемых в посредничестве совершения заказного убийства.
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В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертные исследования.
Напомним, МВД задержало 4 подозреваемых, а также заказчика убийства мэра Олега Бабаева. Его убийство расследуют по статье о «умышленное убийство, совершенное на заказ группой лиц».
Как сообщал УНИАН,26 июля около 10.00 по улице Сумской, 46 был застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев.
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