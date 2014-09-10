Найдено оружие убийц мэра Кременчуга

Об этом сообщают в управлении МВД Полтавской области. По сообщению полтавской милиции, на место, где было спрятано оружие, указал один из подозреваемых в посредничестве совершения заказного убийства.

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В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертные исследования.

Напомним, МВД задержало 4 подозреваемых, а также заказчика убийства мэра Олега Бабаева. Его убийство расследуют по статье о «умышленное убийство, совершенное на заказ группой лиц».

Как сообщал УНИАН,26 июля около 10.00 по улице Сумской, 46 был застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев.