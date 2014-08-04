За мэром Кременчуга перед убийством постоянно следили - источник

За мэром Кременчуга Олегом Бабаевым перед убийством постоянно следили.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, милиция отследила все маршруты передвижения мэра в последние перед убийством дни и посмотрела по камерам видео-наблюдения передвижение машины Бабаева.

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«Белый ВАЗ, на котором ездили убийцы, несколько дней перед убийством постоянно преследовал автомобиль Олега Бабаева. Отмечу, что водитель ВАЗа при этом работал очень профессионально — старался скрыть ВАЗ из виду за другими автомобилями и не заезжали за ним в тихие улицы»,-сказал источник.

Как сообщал УНИАН, мэр Кременчуга Олег Бабаев был убит неизвестными 26 июля. В него стреляли из белого автомобиля ВАЗ 2108.