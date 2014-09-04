По делу об убийстве мэра Кременчуга задержали директора местной телекомпании

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники в силовых структурах и подтвердили журналисты телекомпании.

По их данным, задержание произошло сегодня утром в собственном доме Мельника. Сейчас в доме директора ТРК "Визит" проводится обыск. В помещении находятся супруга Мельника - Тамара Мельник и их сын. Несколько милиционеров охраняют дом, никого не впуская и не выпуская.

Читайте такжеЗадержаны четверо подозреваемых в убийстве мэра Кременчуга Бабаева - МВДНапомним, вчера стало известно, что правоохранители задержали предполагаемого посредника между заказчиком и исполнителями убийства мэра города Бабаева. В посредничестве подозревается председатель общественной организации «По вопросам противодействия коррупции» Александр Крыжановский.

Как сообщал УНИАН, Бабаев был убит 26 июля. В него стреляли из автомобиля.