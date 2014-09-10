Возле Луганского аэропорта обнаружили массовое захоронение людей

Свежие могилы не подписаны, сообщает ТСН.

Местные жители говорят, что это тела боевиков. В условиях отсутствия электричества сохранять тела погибших негде и морги переполнены.

Тем временем, местная власть информирует, что за время ведения боевых действий в Луганске каждый месяц погибали по несколько сотен людей.

Читайте такжеРаненных на Донбассе россиян "прячут" в закрытые воинские гарнизоны Петербурга и Ростова"Считайте, каждый месяц по 350 человек, и это только у нас в морге, а сколько еще людей позакапывали сами", - сказала и.о. главы Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина.