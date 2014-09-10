Возле Луганского аэропорта обнаружили массовое захоронение людей
09:34, 10 сентября 2014Общество
1 0
Вблизи Луганского аэропорта, который ранее покинули силы АТО, местные жители обнаружили место массового захоронения нескольких десятков людей.
REUTERS
Свежие могилы не подписаны, сообщает ТСН.
Местные жители говорят, что это тела боевиков. В условиях отсутствия электричества сохранять тела погибших негде и морги переполнены.
Тем временем, местная власть информирует, что за время ведения боевых действий в Луганске каждый месяц погибали по несколько сотен людей.
Читайте такжеРаненных на Донбассе россиян "прячут" в закрытые воинские гарнизоны Петербурга и Ростова"Считайте, каждый месяц по 350 человек, и это только у нас в морге, а сколько еще людей позакапывали сами", - сказала и.о. главы Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter