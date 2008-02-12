ВР приняла изменения к закону ”О прожиточном минимуме”

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения в ст. 5 Закона Украины «О прожиточном минимуме».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 442 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Проект этого закона был внесен Президентом Украины.

Принятыми изменениями к закону предусмотрено, что расчеты ежемесячного фактического размера прожиточного минимума на одного человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, обнародуются до 20 числа следующего месяца специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области труда и социальной политики на его официальном веб-сайте, а также публикуются в официальных изданиях.

Также законом предусмотрено, что эти данные предоставляются ежемесячно Президенту Украины, ВР, сторонам социального диалога на национальном уровне – всеукраинским объединениям профессиональных союзов, всеукраинским объединениям организаций работодателей и Кабинету министров.