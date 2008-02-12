Дело по иску «Бизнес-Инвеста» к Кабмину передано из Киева в Днепропетровск

Окружной административный суд Киева сегодня своим определением передал на рассмотрение в Днепропетровский окружной административный суд дело по иску ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» к Кабинету министров Украины о признании неправомочным распоряжения правительства, которое разрешало допэмиссию ОАО «Днепроэнерго».

Об этом УНИАН сообщил представитель компании ООО «Бизнес-Инвест», выступающей стороной по делу, Александр ВИННИЧЕНКО.

По его словам, в решении о подсудности суд исходил из территориального местонахождения истца – ИК «Бизнес-инвест».

При этом, отметил А.ВИННИЧЕНКО, на сегодняшнем предварительном заседании все участники процесса, в том числе и представитель ОАО «Днепроэнерго», высказали возражения против такого процессуального решения суда.

Представитель ИК «Бизнес-Инвест» отметил, что сегодняшнее решение суда создает условия для затягивания рассмотрения спора, поскольку у ответчика появляется возможность обжалования определения в Апелляционном окружном суде Киеве.

«Суд создал искусственную процессуальную ситуацию, которая позволяет в дальнейшем затягивать рассмотрение спора на неопределенное время», – сказал А.ВИННИЧЕНКО.

Представитель компании также добавил, что до сих пор остается неясной позиция Кабмина, выступающего ответчиком по данному делу.

«Невзирая на озвучивавшиеся ранее заявления главы нынешнего Кабмина (Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно высказывалась за отмену допэмиссии и возвращение контроля государства над "Днепроэнерго" - УНИАН), позиция Кабмина в процессе, по всей вероятности, остается неизменной», – сказал А.ВИННИЧЕНКО.

В то же время он напомнил, что на предварительном заседании 7 февраля сотрудница Министерства юстиции, представляющая в процессе Кабмин, заявила о возражении против иска ИК «Бизнес-Инвест».

А.ВИННИЧЕНКО предположил, что Днепропетровский окружной административный суд может в течение 15 дней принять дело в производство, как это определено действующим законодательством, если никто из участников процесса не подаст апелляцию на сегодняшнее определение суда.

Напомним, в конце января «Бизнес-Инвест» обжаловал в Окружном административном суде Киева распоряжение правительства, которым НАК «Энергетическая компания Украины» было разрешено голосовать за дополнительную эмиссию энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго». «Бизнес-Инвест» считает, что решение правительства нарушило права компании, как акционера ОАО «Днепроэнерго», и было принято с нарушениями законодательства.

Кабинет министров своим распоряжением (от 13 июня 2007 года № 407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании.

Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07%, или на 51 млн. 85,85 тыс. грн. - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). В результате допэмиссии, ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, мажоритарным владельцем которой является Ринат АХМЕТОВ) консолидирует 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». В частности, ООО «Инвестиционное общество» получит контроль над 34,243% акций (2 млн. 43 тыс. 434 шт.), а аффилированная с ДТЭК кипрская компания DTEK Holdings Limited уменьшит свою долю с 15,262% до 10,036% (598 тыс. 895 шт. акций).

По делу "Днепроэнерго" "Бизнес-Инвест" подавал два исковых заявления в разные судебные инстанции. Так, в конце 2007 года ООО «ИК Бизнес-Инвест» как акционер обжаловала решение об увеличении уставного фонда «Днепроэнерго», мотивируя свой иск нарушением акционерных прав компании. Дело прошло ряд судебных инстанций. 25 января 2008 года Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) подтвердил законность увеличения уставного фонда энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго».