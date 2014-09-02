Вандалы расписали нецензурными словами здание Меджлиса в Симферополе
10:46, 02 сентября 2014Общество
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Злоумышленника заметили в два часа ночи.
ТСН
Здание Меджлиса в Симферополе расписали нецензурными словами и рисунками.
Как сообщила дежурная, в два часа ночи она увидела в камеру видеонаблюдения, как неизвестный пнул ногой дверь Меджлиса и убежал. Женщина вышла на улицу и увидела на стенах неприличные надписи, говорится в сюжете ТСН.
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Правоохранители, прибывшие на вызов, изъяли видеозапись. Однако в Меджлисе сомневаются, что злоумышленников найдут.
Ни один из подобных актов вандализма так и не раскрыли.
Здание Меджлиса в Симферополе расписали нецензурными словами и рисунками
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