Для детей Славянска и Краматорска организовали занятия хоккеем и фигурным катанием

Cпециально для новобранцев клубом и благотворительным фондом Бориса Колесникова предоставлены комплекты формы и все необходимое для обучения в ДЮСШ, а для доставки в Дружковку, где занятия проходят на базе местной ледовой арены «Альтаир», организованы регулярные автобусные рейсы, которые трижды в неделю помогут юным спортсменам добраться до Дружковки и обратно.

Первые рейсы уже состоялись. Более 500 новичков в компании родителей приехали в Дружковку на открытие ледового сезона. Торжественную церемонию посвящения кадетов и юниоров в хоккеисты и фигуристы открыл президент хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников:

«Сегодня эти дети выходят на лед. Наверное, в самое трагичное время для нашей родины, для Донбасса. Тем не менее, я уверен, что из них вырастут настоящие чемпионы. Сегодня все присутствующие здесь родители, бабушки и дедушки помнят, что когда мы были детьми, наша страна была славой и гордостью мирового хоккея и мирового фигурного катания. Дай бог, чтоб и наши дети выросли сильными и здоровыми, и обязательно стали такими же чемпионами», - отметил Борис Колесников.

Поддержать инициативу главы донецкого клуба в этот день собрались представители руководства городов, которые будут представлены в ДЮСШ ХК «Донбасс». Усилия донецкого клуба по организации воспитания будущего поколения были оценены по достоинству.

Официальную часть церемонии завершили символические слова клятвы, произнесенные юными новобранцами, как символ верности своему выбору и цветам клуба. Таким образом была открыта новая страница истории ХК «Донбасс».

Завершением праздника стал показательный хоккейный матч, участие в котором приняли команды, составленные из учеников школы ХК «Донбасс». А в перерывах между периодами перед зрителями выступили маленькие фигуристы.

Тренировки для детей, пополнивших школу донецкого клуба, начнутся уже 2 сентября.