На перекрёстке Ленина и Чекистов столкнулись две иномарки, такси и ”скорая”

Сегодня утром в Запорожье столкнулись две иномарки, такси и карета "Скорой помощи".

Как сообщили УНИАН в Запорожском облуправлении ГАИ, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и ул. Чекистов.

"Сначала автомобиль "Субару" столкнулся с такси "Ланос", затем иномарку бросило на "Фиат", а "Ланос" - на карету "Скорой". В результате ДТП водитель и пассажирка такси, а так же санитарка и врач, находившиеся в "Скорой" получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы с места аварии в 5-ю горбольницу г. Запорожье", - сообщили в ГАИ.

По предварительным данным, в момент происшествия на пересечении проспекта Ленина и ул. Чекистов, одном из самых оживленных, не работал светофор.