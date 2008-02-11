Тимошенко допускает временное посредничество RosUkrEnergo

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допускает присутствие компании RosUkrEnergo на украинском рынке в качестве посредника на переходный период до подписания прямых контрактов с РФ о поставках природного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с руководителями дипломатических миссий от стран Евросоюза, аккредитованных в Украине.

«Мы предлагаем с 1 января 2008 года перейти хотя бы на одного посредника – на RosUkrEnergo, только убрать «УкрГаз-Энерго», которое ничего не делает, только перекладывая бумаги и ставя лишние печати, снимает с Украины дополнительные деньги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр также заявила о готовности, начиная с января 2008 года, рассчитываться за потребление газа с RosUkrEnergo и одновременно включаться в переговорный процесс для заключения прямых контрактов с компанией «Газэкспорт» (дочернее предприятие российского ОАО «Газпром» - УНИАН).

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила о необходимости возобновления влияния НАК «Нафтогаз Украины» на внутреннем рынке.

Премьер-министр подчеркнула, что Украина намерена осуществлять переход на прямые контракты по поставкам газа «поэтапно, эволюционно, без стрессов, но настойчиво». «Если этого мы не сделаем сейчас, то потом будем постоянно сидеть на этом крючке», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.