В магазинах Донецкой области сократился ассортимент продуктов питания

Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

Читайте такжеВ Донецке частично возобновили междугородное сообщение

В сообщении отмечается, что по данным исполкомов горсоветов и райгосадминистраций, предприятия розничной торговли в городах и районах работают в штатном режиме, продукты первой необходимости завозятся как централизованно, так и самостоятельно предпринимателями. В ОГА констатировали, что в области отмечается повышенный спрос на социально значимые товары.

Вместе с тем, остается усложненной доставка товаров между населенными пунктами.

Кроме того, наблюдается сужение ассортимента продуктов питания в объектах торговли на территориях, где ведутся боевые действия. На данный момент отсутствует связь с городами Кировское, Снежное, Шахтерск, Ясиноватая, Амвросиевским районом, в связи с чем информации о продовольственном обеспечении местных жителей недоступна, говорится в сообщении.