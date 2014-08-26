Завтра в Украину придут ливни с грозами

Сильные осадки наиболее вероятны в западных областях. Восточная часть Украины и Крым окажутся, в основном, в сухой воздушной массе, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха будет расти с запада на юг - от +15 градусов до +30 градусов. Температура в Украине составит в целом +20+26 градусов.

В западной части ожидаются грозовые дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью +10+15, днем +17+22, в отдельных районах +15+ 17 градусов.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью +12+17, днем +20+25 градусов.

В центральных областях ожидаются дожди, грозы, в Днепропетровской области будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +13+18, днем +22+28 градусов.

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На востоке существенные осадки маловероятны, только в Харьковской области пройдет дождь. Температура воздуха ночью +14+19, днем +24+29 градусов.

В южной части осадки наименее вероятны в Крыму и в Запорожской области, на остальной территории юга - дождливая погода. Температура воздуха ночью +15+20, днем +25+30 градусов.

В Киеве ожидается дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13+15, днем +21+23 градуса.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, на западе - северо-западный, в южной части и на востоке - юго-восточный, 5-12 м/с.