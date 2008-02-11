В УкрГаз-Энерго не понимают, почему Нефтегаз хочет платить дороже

Председатель правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игорь ВОРОНИН заявляет, что "УкрГаз-Энерго" может предложить НАК "Нафтогаз Украины" самые выгодные условия по цене на газ.

Об этом И.ВОРОНИН сказал в интервью изданию "Коммерсант-Украина".

"Позиция "УкрГаз-Энерго" неизменна: мы можем предложить более выгодные для НАК условия, поскольку наш ресурс стоит в полтора раза дешевле. Согласитесь, если промышленность будет покупать газ у совместного предприятия по цене 185 долл. за тысячу кубометров, а тепловики, больницы или школы через "Нафтогаз" в полтора раза дороже – это абсурд. Разве в этом смысл разговоров о прямом сотрудничестве с "Газпромом"?", – спросил он.

При этом И.ВОРОНИН напомнил, что "Газпром" и RosUkrEnergo огласили свою позицию относительно расчетов за транзитный газ, который остался в Украине: "Нафтогаз" может выкупить его по цене 314,7 долл. за тысячу кубометров, заключив соответствующий контракт".

"Рациональных аргументов нам не предоставили. Складывается впечатление, что кому-то в НАК или правительстве просто хочется убрать с рынка структуру, которая, во-первых, обладает достаточным ресурсом для обеспечения топливного баланса страны, а во-вторых, поставляет газ по самой низкой цене", – сказал он, отвечая на вопрос: "Почему "Нафтогаз" отказывается покупать газ у "УкрГаз-Энерго"?

Как сообщал УНИАН, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. По данным компании, к 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа в Украину достиг уже 1,5 млрд. долл.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.

Переговоры, прошедшие в Москве в пятницу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", закончились безрезультатно.

Сегодня, 11 февраля, переговоры должны возобновиться. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА прибыл в Москву вечером 10 февраля.