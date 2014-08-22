На Донбассе террористы в форме украинских военных грабят квартиры

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

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"В последнее время террористы прибегли к провокациям, проникая под видом военнослужащих вооруженных сил в частные квартиры мирных жителей в зоне АТО. Угрожая физической расправой, они грабят или угоняют автомобили", - сообщил Андрей Лысенко, добавив при этом, что в зоне АТО террористы продолжают грабить представителей бизнеса и мирных жителей.