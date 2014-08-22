Силы АТО уничтожили под Снежным 11 "Градов" и 3 танка террористов

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Силы АТО продолжают наступление. Враг понес немалые потери. По предварительным подсчетам, потери российских наемников составляют более 100 человек. По данным радиоперехватов они, понеся потери, находятся в панике", - подчеркивается в сообщении.

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По данным пресс-центра, продолжаются зачистки населенных пунктов Иллирия, Малониколаевка, Иловайск, Станично-Луганское, Успенка, Лисичье.

Кроме этого, силы АТО ведут бои по удержанию городов Новосветловка, Хрящеватое и кургана Саур-Могила.

Также произошли обстрелы позиций блокпостов сил АТО вблизи населенных пунктов Станично-Луганское, Земляное, Ильинка, Макарово, Красный Яр, Марьинка, Красногоровка, Ясиновка, Березовое.