В Донецкой области за сутки пропали без вести две девушки – милиция
09:16, 21 августа 2014Общество
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В Донецкой области за сутки пропали безвести две девушки 16 и 18 лет.
Reuters
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Краснолиманский райотдел милиции обратилась администрация детского оздоровительного центра "Изумрудный город" с сообщением о том, что 18 августа в 21.00 ушла с территории лагеря и не вернулась 16-летняя ученица Амвросиевской школы-интерната № 4. Читайте такжеС апреля на востоке Украины пропали без вести почти 1,5 тыс. человек - Шкиряк
В Першотравневый райотдел обратилась 45-летняя местная жительница с заявлением о том, что из дома ушла и не вернулась ее 18-летняя дочь.
Милиция начала уголовные расследования.
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