В Донецкой области за сутки пропали без вести две девушки – милиция

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Краснолиманский райотдел милиции обратилась администрация детского оздоровительного центра "Изумрудный город" с сообщением о том, что 18 августа в 21.00 ушла с территории лагеря и не вернулась 16-летняя ученица Амвросиевской школы-интерната № 4. Читайте такжеС апреля на востоке Украины пропали без вести почти 1,5 тыс. человек - Шкиряк

В Першотравневый райотдел обратилась 45-летняя местная жительница с заявлением о том, что из дома ушла и не вернулась ее 18-летняя дочь.

Милиция начала уголовные расследования.