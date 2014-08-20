Украинцы лидируют среди иностранных специалистов в Польше

По данным польского министерства труда и соцполитики, за 8 месяцев в стране устроились на работу около 183 тыс. украинцев из почти 191 тыс. граждан стран СНГ. Кроме украинцев, в Польше трудоустроились армяне, белорусы, грузины, молдаване и россияне, передает ZN.UA со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Читайте такжеОформление разрешения для иностранцев, трудоустраивающихся в Украине, планируют упростить

По прогнозам польских СМИ, этот год может побить рекорд Польши по количеству иностранных работников, который был установлен в 2011 году. Тогда на работу приняли почти 260 тыс. граждан других государств, а в этом году ожидают 300 тыс. человек. Это связано с изменениями законодательства страны в 2007 году, когда для зарубежных работников упростили прием на работу.

В прошлом году с января по июнь в Польше работали около 146 тыс. граждан стран СНГ, а в 2012 году – 160 тыс.