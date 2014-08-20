Суд арестовал подозреваемых в подготовке убийства главы Николаевской ОГА

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области, "Центральный районный суд Николаева удовлетворил ходатайство следователя Управления СБУ в области, согласованное с процессуальным руководителем, и избрал двум местным жителям, подозреваемым в подготовке террористического акта и убийства председателя Николаевской облгосадминистрации, меру пресечения в виде содержания под стражей".

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В пресс-службе отметили, что 16 августа сотрудники Управления СБУ в области задержали двух жителей Николаева 1972 и 1983 годов рождения по подозрению в подготовке умышленного убийства, террористического акта, а также незаконном ношении огнестрельного оружия. Задержанным объявлено о подозрении в этих преступлениях.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.