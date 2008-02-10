Вице-премьер побывал на месте взрыва во Львове

В ближайшие дни будет установлена сумма расходов на возобновление, капитальный ремонт и реконструкцию разрушенных квартир и материальную компенсацию для пострадавших в результате взрыва в жилом доме во Львове на улице Костюшко, 14. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК во время рабочей поездки во Львов в субботу.

Как сообщает Правительственный портал, вице-премьер осмотрел объекты, которые были повреждены в результате взрыва. На месте аварии И.ВАСЮНИК заслушал информацию руководства области о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, предоставление медицинской и материальной помощи пострадавшим в результате взрыва в жилом доме и о проведенных мероприятиях по отселению и размещению пострадавших.

Вице-премьер посетил пострадавшую в результате взрыва Светлану ХЛЕБНИКОВУ, которая находится на лечении в 8-й городской клинической больнице.

И.ВАСЮНИК также провел совещание по проведению комплекса аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий взрыва в жилом доме.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля во Львове в трехэтажном жилом доме по ул. Костюшко, 14 произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и 10 пострадавших спасены из-под завала. Из них 7 человек госпитализированы.

В доме - 14 квартир, где зарегистрированы и проживали 33 человека, и 5 квартир нежилого назначения.