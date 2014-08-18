В Украину возвращается жара: температура повысится до 30-35 градусов

В течение недели в Украине свежий воздух снова подвергнется атаке жары из южных широт.

Об этом сообщает сайт opogode.

18-19 августа температура воздуха в большинстве областей еще будет комфортной и составит + 24 + 29 градусов, разве что на востоке и юге ожидается до +28 + 32 градусов.

Однако уже 20 августа температура воздуха начнет повышаться и достигнет недавних + 30 + 35 градусов. Такая сильная жара более вероятна в восточных областях, южной части и в Днепропетровской области. На западе и севере столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 32 градусов.

Дожди распределятся следующим образом. 18 августа осадки пройдут в отдельных районах юга и востока. 19 августа дожди возможны только в Крыму. 21 августа грозовые дожди пройдут в западных областях. 23 и 24 августа, в День Независимости Украины, дожди охватят север и западные области. В остальное время будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные 23 и 24 августа. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +32 градусов в течение недели. Возвращение жары ожидается в среду.