Количество переселенцев из района проведения АТО и Крыма превысило 109 тыс человек

Как сообщается, по данным Межведомственного координационного штаба, в том числе размещено 36 тыс. 431 ребенок, 14 тыс. 211 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 3 тыс. 417 человек, в том числе 1050 детей, 515 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 92 тыс. 140 человек, в том числе 31 тыс. 702 ребенка, 13 тыс. 24 инвалида и лиц преклонного возраста. За сутки – 2 тыс. 953 человека, в том числе 844 ребенка, 511 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Из Автономной Республики Крым и города Севастополь в другие регионам переселено 16 тыс. 965 человек, в том числе 4 тыс. 729 детей, 1 тыс. 187 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 464 человека, в том числе 206 детей и 4 инвалида и лица преклонного возраста.

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В городе Киев принято 19 тыс. 356 человек, Харьковской области - 13 тыс. 45 человек, Днепропетровской - 12 тыс. 778 человек, Запорожской - 12 тыс. 348 человек, Одесской - 7 тыс. 629 человек, Полтавской - 6 тыс. 216 человек, Киевской - 4 тыс. 979 человек и Львовской - 4 тыс. 397 человек. Меньше всего переселенцев зафиксировано в Волынской (813 человек), Тернопольской (821 человек), Ривненской (875 человек), и Закарпатской (1110 человек) областях.