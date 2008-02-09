Огрызко: мы гарантируем поставки газа в страны Евросоюза

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заверяет, что транзит газа в страны Европейского Союза будет бесперебойным.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом он сказал в Берлине во время консультаций с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером ШТАЙНМАЕРОМ.

«Мы, безусловно, гарантируем поставки газа в страны Европейского Союза. «Нафтогаз» проводит переговоры с российскими партнерами и, насколько я понимаю, нет оснований для того, чтобы были прекращены поставки газа через Украину в европейские страны», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Как заявил, в то же время, Ф.-В.ШТАЙНМАЕР, Евросоюз и Украина уже вскоре начнут переговоры о создании зоны свободной торговли. После встречи с В.ОГРЫЗКО руководитель немецкого МИД отметил, что сближение Украины с ЕС зависит от продолжения украинским правительством курса реформ.

По мнению В.ОГРЫЗКО, новое усиленное соглашение между Евросоюзом и Украиной удастся подписать уже в сентябре.