Депутаты от ПР предлагают отменить действующий закон о госзакупках

Народные депутаты, члены фракции Партии регионов предлагают парламенту отменить действующий закон о госзакупках.

Соответствующий проект закона “О признании утратившим действие Закона Украины “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” зарегистрирован в ВР народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ, Юрием МИРОШНИЧЕНКО, Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ и Андреем КЛЮЕВЫМ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в действующей редакции Закон Украины “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” привел к появлению и закреплению существенных и неоправданных осложнений во время осуществления государственных закупок, значительной потери времени, неэффективному расходованию государственных средств на цели, не связанные с их основной деятельностью.

По мнению депутатов, действующий порядок осуществления госзакупок создает условия для монополизации процессов закупок отдельными структурами, деятельность которых носит коммерческий характер и не способствует эффективному использованию государственных средств. Также в пояснительной записке депутаты отмечают, что осложнение и монополизация процедур государственных закупок создает почву для злоупотреблений и проявлений коррупции, о чем, по их мнению, свидетельствует значительное количество жалоб на действия Тендерной палаты Украины и других регулирующих органов в этой сфере, сообщения о срывах сроков поставок медикаментов и предметов первой необходимости для наименее обеспеченных слоев населения и тому подобное.