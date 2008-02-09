Ехануров примет участие в Мюнхенской конференции

8 февраля для участия в работе 44-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в Германию отбывает украинская военная делегация во главе с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, в работе этого форума, тематикой которого в этом году будет “Мир в состоянии неопределенности - появление новых игроков, отсутствие адекватных стратегий?”, примут участие руководство Североатлантического альянса, министры обороны и иностранных дел стран-членов и партнеров НАТО, выдающиеся политики в сфере безопасности стран Европы, Северной Америки и Азии.

Предусматривается, что в Мюнхене глава украинского военного ведомства проведет двусторонние рабочие встречи с министром обороны Французской Республики Эрве МОРЕН и министром обороны Республики Сингапур Тео Чи ХИН.

Конференция будет проходить 9-10 февраля.

***Мюнхенская конференция является ежегодным мероприятием на высшем уровне. Ее основателем стал немецкий издатель Эвальд фон Кляйст, который в 1962 году учредил в Мюнхене “заседание представителей военных ведомств”. Позже это заседание получило другое название – Международная конференция по вопросам политики безопасности. Основные вопросы, которые рассматриваются на конференции, – это изменения в политике безопасности, европейские и американские отношения.

Украина впервые была представлена на 35-й Мюнхенской конференции в феврале 1999 года, и с того момента является постоянным участником форума.