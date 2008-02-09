Ющенко: Украина заинтересована в итальянских инвестициях
00:03, 09 февраля 2008Общество
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Президент встретился с главой банковской группы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с председателем банковской группы “Уникредит” (Италия) Алессандро ПРОФУМО.
Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства отметил, что уровень товарооборота между двумя странами имеет положительную динамику, а вложение итальянских инвестиций в украинскую экономику имеет значительные перспективы.
«Для нас чрезвычайно важно сотрудничество как с вашей банковской группой, так и с Италией в целом», – отметил В.ЮЩЕНКО.
Он заявил, что Украина заинтересована в более активном привлечении итальянского капитала, и проинформировал итальянскую сторону о серьезных инвестиционных перспективах в рамках подготовки к проведению в Украине Евро-2012.
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