В этом году независимое тестирование должны пройти полмиллиона выпускников

В этом году внешнее независимое оценивание знаний должны пройти почти 520 тысяч граждан.

Об этом сообщалось сегодня во время совещания по вопросам организации в 2008 году внешнего независимого оценивания знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений, которую провел вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, открывая совещание, И.ВАСЮНИК отметил: “Надлежащее выполнение этого задания – важнейший проект просветительской отрасли на 2008 год. Это также ответственный участок работы как центральных, так и местных органов исполнительной власти. Невзирая на определенные спекуляции, равные условия доступа граждан к высшему образованию и усилению борьбы со взяточничеством и коррупцией на этапе завершения учебы в школе и поступления в университеты, академии, институты должны быть в Украине обязательно реализованы”.

По информации пресс-службы, систему внешнего оценивания в нашей стране начали внедрять три года тому назад. Толчок этому процессу дал Президент Украины своим Указом от 4 июля 2005 года “О безотлагательных мероприятиях по обеспечению функционирования и развития образования в Украине”. Порядок и механизм его проведения определен правительственными постановлениями: “Некоторые вопросы внедрения внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования” от 25 августа 2004 года и “О безотлагательных мероприятиях по внедрению внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования” от 31 декабря 2005 года.

Внешнее оценивание учебных достижений выпускников общеобразовательных заведений осуществляет Украинский центр оценивания качества образования и девять его региональных отделений.

Как отмечалось на совещании, в прошлом году внешнее оценивание прошло почти 117 тысяч абитуриентов. Из них 39 тысяч успешно прошли тестирование и стали студентами. Министерство образования и Украинский центр оценивания качества образования уже готовятся к проверке школьных знаний в этом году. Однако, реализация такого масштабного проекта нуждается в скоординированных действиях педагогов и других органах исполнительной власти. Согласно решению Кабинету Министров Украины от 26 декабря 2007 года, внешнее оценивание должно охватить всех вступающих в должность к высшим учебным заведениям. Всего его должны пройти почти 520 тысяч граждан.

В обсуждении вопросов, которые касаются безотлагательных мероприятий, направленных на внедрение внешнего независимого оценивания приняли участие: министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК, директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК, заместители руководителей других министерств и ведомств.

Участники совещания очертили десять проблем, которые следует обязательно решить до начала внешнего тестирования. Это, в частности, обеспечение охраны и финансирования пунктов тестирования, перевозки школьников, гарантирования режима конфиденциальности и тому подобное.