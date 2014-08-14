Ученикам разрешили пользоваться телефонами во время уроков

Министерство образования и науки Украины приняло решение снять введенный в 2007 году запрет на использование во время уроков мобильных телефонов всеми участниками учебно-воспитательного процесса (учениками, студентами, преподавателями).

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Об этом сообщается в приказе Минобразования, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, такое решение принято с целью «распространения использования информационно-коммуникационных технологий во время учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях».

Как сообщал УНИАН, в мае 2007 года на тот момент министр образования и науки Украины Станислав Николаенко заявил, что с нового учебного года школьникам законодательно запрещено пользоваться мобильными телефонами во время уроков.

По его словам, принимая решение, он опирался на международный опыт. «В некоторых европейских странах запрещено приносить мобильные в школу - телефон сдается в специальные пункты хранения на входе в учебные заведения», - пояснил тогда он.