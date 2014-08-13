На Харьковщине введут ограничения на горячую воду и уменьшат температуру в домах - ОГА

По его сведениям, во всех областях на 30% сокращены лимиты потребления газа во время отопительного сезона 2014-2015 гг.

Хома подчеркнул, что из-за такого решения руководство области готовит ряд технических и организационных мер для экономии газа.

В частности, по его словам, в области будут модернизированы и отремонтированы газовые котельные с целью повышения их КПД.

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«У нас есть котельные производства 1950-1960-х годов, которые устарели. Их КПД составляет 60% в лучшем случае. Поэтому мы планируем заменить 18 газовых котельных, чтобы повысить их КПД до 90% и больше», - отметил Хома, добавив, что еще 55 котельных будут переведены на альтернативное топливо.

По словам Хомы, также будут заменены газовые котлы в тех котельных, где есть такая необходимость. Эти меры позволят сократить лимиты потребления газа в области на 4,9%.

Он отметил, что 11% экономии газа даст перевод Харьковской ТЭЦ-5 на потребление энергоносителя по схеме 50% газа - 50% мазута (сейчас ТЭЦ работает только на газе). Среди организационных мероприятий рассматривается вопрос о введении ограничений на пользование горячей водой в отопительный сезон, что позволит сэкономить больше 16% газа. Хома подчеркнул, что речь о школах и больницах не идет.

«Во всех областях и областных центрах уже практически отключено горячее водоснабжение. Только в Харьковской области не отключено. Но если возникнет необходимость отключить горячую воду накануне отопительного сезона, мы будем вынуждены пойти и на это, чтобы обеспечить экономию газа», - подчеркнул вице-губернатор.

Еще серьезную экономию, по словам Хомы, даст снижение температурного режима в жилых домах.

«Вы знаете, что санитарная норма в жилых помещение - плюс 18 градусов, в угловых комнатах - плюс 21. Мы рассматриваем вариант уменьшить эти показатели на 2 и 3 градуса соответственно. Но температурный режим в больницах, где есть дети, тяжелобольные, оставим на уровне 24 градусов, в остальных медучреждениях - 21 градус», - подчеркнул Хома.

Кроме того, заместитель губернатора отметил, что возможность сокращения отопительного сезона дала бы также большую экономию в потреблении газа.

«Но здесь необходимы законодательные изменения. Если бы была возможность сократить отопительный сезон на 30 дней, и начинать его с 1 ноября, а заканчивать 31 марта, то такая бы мера дала существенную возможность сэкономить газ», - подчеркнул вице-губернатор.