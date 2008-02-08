Заместитель главы ”Нафтогаза” отбыл в Россию для переговоров с ”Газпромом”

Первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО отбыл в Москву для переговоров с руководством ОАО "Газпром" относительно урегулирования конфликта, связанного с поставками природного газа в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

По словам собеседника агентства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА в данное время находится в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля "Газпром" заявил, что может с 11 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля, в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа.

Учитывая, что поставки российского газа в Украину не предусмотрены балансом "Газпрома" на 2008 год, для того, чтобы они могли быть продолжены, "Газпром" требует, чтобы украинская сторона незамедлительно создала для этого юридические основания, подписала соответствующие контракты и акты, безотлагательно обеспечила полное погашение накопившейся задолженности. Если этого сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить поставки российского газа в Украину.

НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.