Заместитель главы ”Нафтогаза” отбыл в Россию для переговоров с ”Газпромом”
Дубина отправил Диденко
|Игорь ДИДЕНКО
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".
По словам собеседника агентства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА в данное время находится в Киеве.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля "Газпром" заявил, что может с 11 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля, в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа.
Учитывая, что поставки российского газа в Украину не предусмотрены балансом "Газпрома" на 2008 год, для того, чтобы они могли быть продолжены, "Газпром" требует, чтобы украинская сторона незамедлительно создала для этого юридические основания, подписала соответствующие контракты и акты, безотлагательно обеспечила полное погашение накопившейся задолженности. Если этого сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить поставки российского газа в Украину.
НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.