Украина не вела переговоров о повышении ставки за транзит газа

Украина не вела переговоров о повышении ставки за транзит российского газа до 9,3 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в ходе круглого стола на тему: «Экономические последствия евро-атлантического выбора Украины» сегодня в Киеве.

«Я с полной уверенностью заявляю, что переговоров о поднятии ставки тарифа на транзит до 9,3 долл. за тыс. кубометров с российской стороной не было. Этот вопрос не поднимался», – сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, передает корреспондент УНИАН.

В то же время В.ЗЕМЛЯНСКИЙ уверен, что сегодняшняя ставка на транзит газа убыточна и нерентабельна, в связи с чем он не исключает возможности поднятия вопроса о повышении ставки на транзит в будущем.

«Если говорить о возможности влияния ВТО, то после вступления Украины в эту организацию и влияния этого на изменение ставки на транзит, то энергетическая Хартия в нескольких пунктах предусматривает, что транзитер имеет полное право требовать рентабельности при прокачке газа через свою территорию. Поэтому является абсолютным мифом, что Европа будет возмущаться, что якобы за счет Украины повысится цена на сам газ, если Украина поднимет ставку на транзит», – заявил представитель «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, 9 января правительство поручило Минтопэнерго, Минфину, Минэкономики и НАК "Нафтогаз Украины" проанализировать обоснованность расчетов ставки платы за транзит российского природного газа по территории Украины и целесообразность частичного изменения ее структуры путем получения от заказчика услуг по транспортировке необходимых объемов технологического газа для осуществления работ по транспортировке.

Ранее сообщалось, что глава «Нафтогаза» Олег ДУБИНА во время визита в Москву имел намерение заявить о повышении ставки транзита газа по территории Украины до 9,32 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

В то же время, министр оппозиционного правительства Анатолий КИНАХ считает, что пересмотр Украиной транзитных ставок на газ приведет к аналогичному пересмотру Россией ставок на транзит азиатского газа по территории РФ к украинской границе.

Ранее экс-глава «Нафтогаза Украины» Алексей ИВЧЕНКО заявил, что цену на транзит российского газа нужно поднять до 2,3 долл.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО собирается с визитом в Москву в конце февраля. Премьер не скрывает, что в ходе визита в Москву будет поднят вопрос о повышении ставки транзита российского газа.

Сейчас ставка транзита газа по территории Украины составляет 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. В 2007 году ставка составляла 1,6 долл.

16 января первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что в ближайшее время председатель правления "Нафтогаза Украины" Олег ДУБИНА посетит Москву для переговоров с "Газпром" по поставкам газа, в частности по транзиту топлива.

Справка УНИАН. 4 декабря 2007 года Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

5 декабря 2007 года Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".