Чиновник Черновецкого вытолкал журналистов из кабинета

Ассоциация журналистов „Туристический пресс-клуб Украины” возмущена действиями начальника Управления туризма Киевской городской государственной администрации Николая ГРИЦИКА в отношении съемочной группы телеканала СТБ.

Об этом говорится в заявлении Ассоциация журналистов „Туристический пресс-клуб Украины” к председателю Киевской городской госадминистрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, текст которого передан УНИАН.

В частности, как отмечается в заявлении, 31 января 2008 года произошел инцидент между начальником управления туризма КГГА Н.ГРИЦИКОМ и съемочной группой телеканала СТБ, во время которого журналистке телепрограммы «Вікна» Наталии СОКОЛЕНКО было не только отказано в праве на получение информации, но она была вытолкана из кабинета чиновника. Сюжет об этом был показан в эфире телеканала СТБ 4 февраля 2008 года.

Кроме того, несмотря на официальный запрос телеканала относительно получения информации, журналистам, вопреки „Закону Украины «О прессе», не только ее не предоставили, но и не объяснили причину отказа в ее получении, подчеркивают в Ассоциации журналистов „Туристический пресс-клуб Украины”.

Вместо этого, по данным авторов заявления, после показанного сюжета в эфире СТБ Н.ГРИЦИК не только не извинился, но обратился "с требованием в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины...лишить лицензии на право вещания телеканал СТБ, что является проявлением не только абсурда, но цинизма по отношению к масс-медиа".

В связи с этим Ассоциация журналистов „Туристический пресс-клуб Украины” обращается к руководству КГГА обратить внимание на недопустимость подобных случаев в отношениях между должностными лицами администрации и представителями СМИ.

Как сообщалось, журналисты СТБ пытались взять у Н.ГРИЦИКА комментарий что касается проектов Правил предоставления гостиничных услуг в городе Киеве и контроля за предоставлением таких услуг, а также попытки журналистов выяснить, каким образом было использовано 445 тыс. бюджетных средств на разработку настоящих документов и кем.

Н.ГРИЦИК грубо выставил журналистов из своего кабинета и не дал никакого комментария.

***В конце прошлого года Главное управление коммунального хозяйства КГГА пыталось утвердить на уровне города новые Правила пользования гостиницами в городе Киеве, остановленные представительством Госкомпредпринимательства в Киеве как грубо нарушающие существующее украинское законодательство в сфере регулирования предпринимательской деятельности и создают еще один контролирующий орган для надзора за гостиницами. По данным ряда экспертов, проект киевских правил был просто скопирован и переведен на украинский язык из подобных правил города Москвы, которые еще в 2000 году стали недействительными.