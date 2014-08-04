Сворачивание прав и свобод в Крыму пройдет в ускоренном порядке - правозащитники

Председатель Крымской полевой миссии по правам человека Андрей Юров (Россия) считает, что в Крыму необходимо усиливать общественные организации, потому что за год гражданские свободы будут свернуты, как в России за 15 лет.

Об этом сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН председатель Крымской полевой миссии по правам человека.

"Если сравнивать законодательство в сфере прав и свобод Украины и Российской Федерации, и разнообразные тренды, то мы должны прекрасно понимать, что за последние 15 лет Россия прошла богатый путь сворачивания прав и свобод, уменьшения роли свободы слова, свободы собраний, свободы ассоциаций и так далее. И сейчас Крым будет проходить то же, но не за 15 лет, а в ускоренном порядке - за год", - сказал он.

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В частности, правозащитник, говоря о гражданских правах и свободах, привел пример, что в России залог или домашний арест - это большая редкость, а "обычного человека обязательно закрывают сразу", тогда как в Украине взятия под стражу для подозреваемых - это крайняя мера. "Это тот пример, который очень хорошо понятен. И это касается абсолютно всего остального", - сказал он.

В то же время, отметил эксперт, "для рядовой старушки, которая всю жизнь кричала "хочу в Россию!" и которая сейчас получит пенсию на 3 доллара больше в пересчете, для нее все прекрасно, она не будет говорить о нарушении прав и свобод".

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Юров также подчеркнул, что в Крыму множество социальных групп, языковых меньшинств, которые ощущают множество проблем. "Интересно, сколько 1 сентября заработает не школ, а классов – с крымскотатарским языком, и сколько классов хотя бы заработает с украинским языком?", - сказал правозащитник.

В то же время эксперт выразил убеждение, что если в Крыму останутся или возникнут сильные общественные организации, "то хоть какой-то шанс организовать для них систему самозащиты, поддержку со стороны международных организаций, со стороны украинского гражданского общества, российского гражданского общества, гражданского общества других солидарных стран, - то это как-то можно будет сделать".

"Но если там никого не будет, мы не сможем через границу что-то делать. Мы сможем лишь кричать, лишь говорить об ужасах, рассказывать, как там плохо людям", - сказал Юров.

В свою очередь заместитель председателя миссии, руководитель Центра гражданского просвещения «Альменда» Ольга Скрипник (Украина) отметила, что "крымская власть и органы Российской Федерации создают все условия для того, чтобы вынуждать получать российское гражданство". "Те граждане Украины, которые хотят оставаться гражданами Украины, к сожалению, по многих пунктам вынуждены брать российские паспорта. Банальное медицинское обслуживание на сегодняшний день невозможно без российского паспорта. Это права собственности - тоже все ведет к тому, что придется людям получать российские паспорта", - сказала она.

Скрипник отметила, что украинским парламентом был принят закон об оккупированной территории и о правовом режиме на этой территории. "К сожалению, данный закон многих проблем для крымчан, граждан Украины, не решил. Одна из причин - это то, что к данному закону о временно оккупированной территории должно быть принято более 10 постановлений Кабинета министров. В том числе, относительно въезда-выезда в Крым. До сих пор, через четыре месяца, этих постановлений нет", - отметила эксперт.

Кроме того, в миссии отмечают, в частности, что до сих пор не расследованы случаи пыток и убийств, совершенных с марта до апреля: крымского татарина Решата Аметова, майора украинских ВМС Станислава Карачевского и уроженца Ривненской области, 16-летнего Марка Иванюка.

Также у правозащитников возникают сомнения относительно эффективности расследования похищений активистов в конце мая. Так, пропали участники инициативной группы "Украинский народный дом": 22 мая - Леонид Корж, 26 мая - Тимур Шаймарданов, а 30 мая был похищен Сейран Зинединов.

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КПМ, среди прочего, также обращает внимание на системные нарушения прав наркозависимых и заключенных.

*** Крымская полевая миссия – совместная инициатива российских и украинских правозащитных организаций, которая начала работу на полуострове с 5 марта 2014 года.