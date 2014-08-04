Бойцы батальона «Киев-1» патрулируют улицы в Славянске.

Как сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины, бойцы, которые остаются в городе и круглосуточно патрулируют улицы, отмечают, что граждане возвращаются к обычной жизни. По показаниям бойцов, жители Славянска уже без страха выходят на улице, ходят на работу, гуляют с детьми и тому подобное.

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При этом, по словам советника министра внутренних дел, куратора батальона «Киев-1» Евгения Дейдея, в Славянске возросло количество бытовых конфликтов. Об этом свидетельствуют ежедневные вызовы на семейные ссоры, избиения, которые чаще всего происходят под воздействием спиртного. Получая такие сообщения, правоохранители спецподразделения обязательно выезжают на место, усмиряют дебоширов и доставляют их в ближайший райотдел милиции.