Визит Еханурова увеличит шансы Украины на присоединение к ПДЧ?

Сегодня в Вильнюсе на уровне министров обороны состоится заседание комиссии Украина-НАТО. Представители оборонных ведомств стран альянса хотят познакомиться с приоритетами украинского правительства относительно двустороннего сотрудничества. Украину будет представлять министр обороны Юрий Ехануров.

Встреча министров обороны стран альянса является неформальной. Они планируют обсудить состояние подготовки к апрельскому саммиту НАТО в Бухаресте, а также ближе познакомиться со своим коллегой из Украины Юрием Ехануровым. Это первая его встреча с представителями северно-атлантического альянса в должности министра обороны. Там Ехануров должен рассказать о достижениях в реформировании украинской армии и доказать серьезность намерений Украины присоединиться к Плану действий НАТО. Говорит представитель Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве внешних дел Украины Александр Палий: «Обычно на Западе хотят услышать из первых уст, что происходит в Украине, но официальная позиция будет значительно больше весить, чем блокирование трибун. Это оппозиционный антураж, присутствующий в каждой стране. Я не думаю, что НАТО всерьез это воспринимает». Палий убежден, что Украина гарантированно на 70% в апреле присоединится к Плану действий НАТО и визит украинского министра обороны в Вильнюс лишь увеличивает эти шансы.

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