Юрист Хельсинского союза рассказал, на какие льготы могут рассчитывать участники АТО

Юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк в своем блоге на сайте ТСН рассказал, кто может считаться участником боевых действий, и на какую социальную защиту они могут рассчитывать

Согласно закону, участниками боевых действий признаются военнослужащие, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в АТО, обеспечении ее проведения, а также работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к участию в контртеррористической операции, в порядке, установленном законодательством", пишет Щербатюк.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о социальной защите семей погибших участников АТОПо словам юриста, по ряду профильных законов, участникам боевых действий предоставляются такие льготы:

1) бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

2) первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

3) бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;

4) 75-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

5) 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых потребностей в пределах средних норм потребления. Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. метр отопительной площади на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. метра на каждое лицо, которое имеет право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);

6) 75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

7) бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри - и межобластных независимо от расстояния и места проживания;

8) пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

Читайте такжеПрезидент подписал закон, который признает участниками боевых действий всех задействованных в АТО граждан9) ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

10) первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

11) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

12) использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

13) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

14) первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом. Участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, которая передается министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, - в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет.

15) получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;

16) первоочередное право на вступление в жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, кооперативов по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческих обществ, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;

17) бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;

18) по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет согласно налогового и таможенного законодательства;

19) внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов - дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;

20) первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

21) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

Также юрист упоминает о ряде регулярных и единовременных денежных выплат и других гарантиях участникам боевых действий, полный список которых можно посмотреть в его блоге на сайте ТСН.