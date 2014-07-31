В лесах Черкасской области объявлен высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности
12:17, 31 июля 2014Общество
0
В лесах Черкасской области сегодня объявлен высокий (4-й) и чрезвычайный (5-й) класс пожарной опасности.
В лесах Черкасской области объявлен высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности / Фото: УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, высокий класс пожарной опасности объявлен в связи с тем, что в Черкасской области установилась сухая, знойная погода, с дневной температурой воздуха +30С и выше без осадков.Читайте такжеВ Украину надвигается жара: температура поднимется до +36°, дождей практически не обещают
Также отныне вступает в силу запрет на посещение гражданами лесов и въезд в зеленые массивы транспортных средств. Запрет действует для всех, кроме работников государственной лесной охраны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter