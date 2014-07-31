В лесах Черкасской области объявлен высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, высокий класс пожарной опасности объявлен в связи с тем, что в Черкасской области установилась сухая, знойная погода, с дневной температурой воздуха +30С и выше без осадков.Читайте такжеВ Украину надвигается жара: температура поднимется до +36°, дождей практически не обещают

Также отныне вступает в силу запрет на посещение гражданами лесов и въезд в зеленые массивы транспортных средств. Запрет действует для всех, кроме работников государственной лесной охраны.