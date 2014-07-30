Туристам предлагают экскурсии в освобожденные от террористов города Донбасса за 8 тысяч

22:08, 30 июля 2014
Общество
0

В Украине начали предлагать экскурсии в освобожденные города Востока в непосредственной близости от районов проведения АТО.

зона АТО, экскурсия / vkulake.com

Двухчасовая экскурсия обойдется экстремалам от 1000 до 8000 тысяч гривен, в зависимости от того, как близко те пожелают оказаться от города, где на данный момент все еще ведутся бои с террористами, сообщает сайт vkulake.com.

В районах проведения непосредственно боевых действий туристам выдают полный комплект защиты.

Туристов возят по разрушенным объектам города, подробно рассказывают о боевых действиях в этом месте и спецоперации.

К тому же, каждый может остаться с подарком: если найдет осколки от снарядов, патроны, гильзы - может взять это с собой на память.

Как сообщается, количество туристов, особенно иностранцев, желающих посетить эти места и увидеть собственными глазами то, о чем им рассказывают по телевизору, растет с каждым днем.

Однако, это предложение уже успело вызвать негативные комментарии от пользователей соцсетей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter