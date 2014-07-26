Милиция объявила план перехвата из-за убийства мэра Кременчуга

Министерство внутренних дел объявило план перехват "Сирена" в Полтавской области и соседних областях в связи с убийством мэра Кременчуга.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

В связи с убийством мера Кременчуга Олега Бабаева по Полтавской области и соседним областям объявлен план перехват "Сирена".

«На месте преступления работают эксперты-криминалисты», - добавил он.

«Милиция просит всех кременчужан, которые были случайными свидетелями убийства Олега Бабаева, срочно сообщить все, что они увидели, позвонив по телефону 102», - сообщил Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, утром около 10.00 застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Бабаев.

По предварительным данным, Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46 , чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами из огнестрельного оружия. От полученных ранений Бабаев погиб на месте.