Президент Ассоциации украинских банков негативно оценивает вступление в ВТО

Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр СУГОНЯКО негативно оценивает последствия вступления Украины во Всемирную торговую организацию для экономики страны.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

По его мнению, вступление в ВТО будет иметь негативные последствия, особенно для производителей продукции с высокой степенью переработки.

«Меня не радует то, что Украина стала членом ВТО. Скорее наоборот, - сказал А.СУГОНЯКО. - Это также относится и к банковскому рынку. Мы его «сдали». Для чего было вступать в ВТО - не знаю. Украинский рынок сдан иностранцам» (с момента вступления в ВТО в стране начинает действовать норма закона "О банках и банковской деятельности", согласно которой в Украине будет разрешено открытие филиалов иностранных банков - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля Генеральный совет Всемирной торговой организации на своем заседании в Женеве одобрил вступление Украины в ВТО. Полноправным членом ВТО Украина станет через 30 дней после ратификации протокола в Верховной Раде. Украина должна ратифицировать протокол о вступлении до 4 июля 2008 года.