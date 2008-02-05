Тимошенко проверит все лицензии на добычу нефти и газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за увеличение собственной добычи нефти и газа в Украине, а также намерена провести проверку лицензий на добычу этих ископаемых, выданных правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совещании по вопросам финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы переходим к мощной системе собственной добычи газа», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что этим должна заниматься НАК «Нафтогаз Украины» при поддержке всех государственных органов, которые смогут помочь компании в этом направлении. Если понадобиться, то для добычи нефти и газа будет привлечены инвесторы, причем они, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, будут привлекаться лишь на основе отрытых тендеров и аукционов.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о необходимости проверить лицензии, выданные правительством Виктора ЯНУКОВИЧА на добычу нефти и газа. «Те 180 лицензий, которые понавыдавались в последние дни работы прежнего правительства, чтобы мы без глубокой ревизии ни в коем случае не подтверждали и не легализировали то, что было самым позорным фактом в работе правительства по отношению к недрам», - отметила она.

Справка УНИАН. В Украине добывается в год около 20 млрд. кубометров газа и порядка 4 млн. тонн нефти с газовым конденсатом.