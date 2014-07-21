В Луганске электротранспорт в ближайшее время ездить не будет
13:06, 21 июля 2014Общество
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В Луганске трамваи и троллейбусы в связи с серьезным повреждением контактной сети и путей не выйдут на свои маршруты в ближайшем будущем.
фото @LUGANSK_TODAY
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета. "В результате артиллерийского обстрела областного центра были серьезно повреждены контактные троллейбусные и трамвайные сети, а также трамвайные пути", - говорится в сообщении.
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В горсовете отметили, что в связи с тем, что вооруженные столкновения в Луганске продолжаются, специалисты не могут выехать на место происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и провести восстановительные работы. "Поэтому в ближайшее время городской электротранспорт не будет выезжать на свои маршруты", - подытожили в горсовете.
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