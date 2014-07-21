В Луганске электротранспорт в ближайшее время ездить не будет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета. "В результате артиллерийского обстрела областного центра были серьезно повреждены контактные троллейбусные и трамвайные сети, а также трамвайные пути", - говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что в связи с тем, что вооруженные столкновения в Луганске продолжаются, специалисты не могут выехать на место происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и провести восстановительные работы. "Поэтому в ближайшее время городской электротранспорт не будет выезжать на свои маршруты", - подытожили в горсовете.