Российские СМИ: Боевики хотят закрыть Луганск для автомобилей

19:32, 20 июля 2014
Политика
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Боевики пророссийской террористической организации "ЛНР" собираются "перекрыть все пути въезда в Луганск для личного транспорта и такси".

Боевики собираются перекрыть движение автомобилей / citynews.net.ua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу боевиков.

"С 00.00 часов 21 июля въезд в Луганск для частного транспорта и такси будет перекрыт сроком на три дня для облегчения поимки диверсионных групп противника, действующих в городе", - цитирует агентство заявление террористов.

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В Луганске продолжаются активные боевые действия. В частности, массированному обстрелу со стороны боевиков подвергается центр города.

Гражданская инициатива Права справа заявляет, что руководство террористов уже покинуло город, оставив Луганск "на попечение" полевых командиров.

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