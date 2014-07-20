Силы АТО не применяют артиллерию и авиацию в Луганске и Донецке - спикер

Об этом пишет пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев в Фейсбуке, ссылаясь на информацию источников.

По его данным, боевики ведут огонь по центру Луганска.

«Огонь ведется из РСЗО БМ-21 Град, которые ранее прибыли в город со стороны Краснодона. Также для обстрела мирных граждан города боевики используют миномет, установленный на грузовом автомобиле», - сообщил Селезнев.

Читайте такжеРуководство "ЛНР" оставило Луганск, город контролируют полевые командиры - Права справаПри этом он добавил, что «источники сообщают, что снаряды повредили школу, общежитие и другие здания в центре города».

Селезнев не исключил, что огонь ведется с целью скомпрометировать силы АТО.

Он подчеркнул, что силы АТО наносят только точечные удары по позициям террористов, а информация о местах нахождения боевиков поступает оперативным путем, в том числе и благодаря сообщениям местных жителей.

«В то же время силы АТО не применяют артиллерию и авиацию в Луганске и Донецке, в других населенных пунктах, в местах, где находятся мирные граждане Украины», - подчеркнул Селезнев.