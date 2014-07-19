В ДТП в Германии попал украинский автобус, который вез группу детей-инвалидов на оздоровление - МИД

В результате ДТП вблизи Дрездена легкие телесные повреждения получили трое детей из Украины и один взрослый.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, по информации Посольства Украины в ФРГ, в ночь на 19 июля с.г. вблизи г.Дрезден произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств, один из которых - автобус с гражданами Украины.

Пассажиры украинского автобуса - всего 19 человек, все граждане Украины (2 водителя, 14 детей и 3 сопровождающие лица) - это группа детей-инвалидов и сопровождающих лиц, которые следуют по приглашению организации инвалидов г.Нюрнберг для двухнедельного оздоровления на территории ФРГ.

Все граждане Украины получили легкие повреждения. Четверо пассажиров, а именно 3 детей и один сопровождающий, доставлены в больницу для дополнительного медицинского обследования. У них обнаружены легкие ушибы головы, ноги и трещина носа. После обследования и оказания необходимой медицинской помощи все они присоединились к остальной группе, которая временно была размещена в гостинице.

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Украинские дипломаты сразу выехали на место происшествия, посетили граждан в гостинице, поддерживают постоянный контакт с полицией, немецкой принимающей организацией и лицами, сопровождающих группу. Представители Посольства предоставляют гражданам все необходимое консульское содействие.

По состоянию на 17.30 граждане уже выехали из отеля и продолжили путешествие в г.Нюрнберг. Организаторы поездки с немецкой стороны обеспечили для них другое транспортное средство. Тем временем из Харькова выехал автобус, в котором дети дальше будут путешествовать по Германию и вернутся в Украину.

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Программа визита группы продолжается по графику. Родители детей информированы.

Ситуация находится на контроле МИД и Посольства Украины в ФРГ.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в результате столкновения автобусов вблизи Дрездена погибли 9 человек и пострадали 40.