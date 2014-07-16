Глава Одесской ОГА Палица обеспечил отдых в Карпатах 56 талантливых детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написала советник губернатора Одесской области Зоя Казанжи.

«Сегодня из Одессы в Буковель, на отдых, уезжает первая смена одесских детей. 56 талантливых и способных учеников проведут 10 дней в Карпатах. Потом поедет следующая группа. И так до конца августа. Поездка профинансирована председателем ОГА Игорем Палицей из его личного благотворительного фонда», - написала Казанжи.

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Она также сообщила: «Два дня назад к нам приехали 40 педагогов со своими детьми из Луганска. Пригласил наш департамент образования и науки. Я разговаривала с директором департамента Татьяной Лазаревой. Педагоги поселены в одном из интернатов города. Сейчас им помогают коллеги и с бытом, и с питанием. Из области везут картошку, фрукты, мясо. Маленький штрих. Повара вышли на работу, прервав свои отпуска. Работают без денег. Говорят, что это неважно сейчас».