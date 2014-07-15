Вступительная кампания в ВУЗы Донбасса продлится до начала октября

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В пресс-службе отметили, что приказом министерства от 26 июня относительно особенностей приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на учебу в высшие учебные заведения, расположенные на территории Донецкой и Луганской областей, лиц, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей, определены продленные сроки вступительной кампании в Донецкой и Луганской областях до 1 октября 2014 года.

В частности, прием документов в высшие учебные заведения Донецкой и Луганской областей будет осуществляться до 15 сентября, а зачисление на учебу состоится 25 сентября (по государственному заказу) и 1 октября (за средства физических и юридических лиц).

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МОН также разрешило вузам принимать документы от выпускников 2014 года, которые проживали или проживают в Крыму, документы о полученном образовательно-квалификационном уровне и приложения к ним, выданные учебными заведениями, расположенными на временно оккупированной территории, при условии последующей замены поступающим до 1 октября 2014 года этих документов на документы государственного образца, а также документы о полученном образовательном уровне (базовое или полное общее среднее образование) и приложения к ним, выданные учебными заведениями, расположенными на временно оккупированной территории, при условии последующей замены этих документов на документы государственного образца в порядке, который будет определен министерством в 2014 году.

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Как сообщал УНИАН, вступительная кампания в украинских ВУЗы началась 11 июля.